Трамп рассказал, что не заинтересован в борьбе за пост спикера Палаты представителей

Такой вариант позволил бы республиканцам получить важную позицию в стране

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в борьбе за пост спикера Палаты представителей Конгресса США в 2022 году.

Об этом информирует американский телеканал America's Voice.

"Я слышал разговоры об этом, и их становится все больше и больше. Но это не то, что я стал бы рассматривать. Но разговоров об этом, действительно, много, — сказал он.

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Трамп добавил, что никогда не рассматривал такую возможность.

Информация об участии Трампа в выборах в Конгресс, по итогам которых он мог бы претендовать на пост спикера нижней палаты парламента, появились в начале июня. Такой вариант развития событий позволил бы республиканцам получить важную позицию в США.

Также Трамп работает над "важным проектом", но не сказал каким.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует возобновить митинги для своих сторонников. Напомним, что митингов сторонников Трампа не было уже несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими поклонниками. Отмечается, что платформа позволяет американскому экс-лидеру публиковать посты, изображения и видеозаписи.

Напомним, бывший лидер США Дональд Трамп вдохновил шутников на создание сотен тысяч мемов. Да он и сам не прочь посмеяться. Каким мир запомнит Дональда Трампа, сколько длилось его рекордное рукопожатие с президентом Франции и детали внешности политика стали предметом обсуждений в интернете.

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