Трамп рассказал, из-за чего началась война в Украине: шокирующие слова

Также Трамп в очередной раз заверил, что "этой войны никогда бы не произошло", будь он президентом.

Президент США Дональд Трамп ошарашил очередным заявлением – теперь заявил, что Россия напала на Украину из-за Байдена.

Об этом Трамп сказал, выступая перед журналистом в Белом доме.

По мнению президента США, полномасштабное вторжение РФ началось якобы потому, что "Байден сказал, что Украина может вступить в НАТО".

"Ведь Байден вышел и сказал, что они могут присоединиться к НАТО. Он не должен был этого говорить. Как только он это сказал, они (россияне. – Ред.) сказали: "Знаете что? Теперь будет война", — цитирует слова Трампа "Европейская правда".

Президент США считает, что любая страна на месте России "также этого бы не позволила". Также Трамп в очередной раз заверил, что "этой войны никогда бы не произошло", будь он президентом.

Ранее Трамп назвал "ошибкой" то, что Россию выгнали из G7.

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