Трамп рассказал, какой вопрос обсуждал и с Путиным, и с Си Цзиньпином
Трамп говорит, что якобы Вашингтон, Пекин и Москва заинтересованы в денуклеаризации.
США, Китай и Россия обсуждают денуклеаризацию (сокращение или ликвидацию — Ред.) ядерного оружия. Мол, все стороны стремятся к этому.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, свидетельствует трансляция Белого дома.
«Одна из тем, о которых я говорю с Китаем, это денуклеаризация оружия. Мы бы хотели увидеть, можем ли мы это остановить. Я говорю о ядерном оружии. Я говорил с Китаем об этом. Я говорил с Россией об этом.
Думаю, это то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы сделать. Я думаю, Россия хотела бы сделать», — высказался американский лидер.
По его словам, хотя Москва заявила, что не присоединится к Договору о сокращении нестратегического вооружения (ред.), все же слова могут расходиться с реальностью.
«Они говорят, что не присоединятся к Новому СНВ или к следующему Новому СНВ. Ну, это то, что они вам сказали, но, знаете, то, что они вам говорят, отличается от того, что они вам говорят (за закрытой дверью — Ред.), — заметил Трамп.
Напомним, ранее Трамп заявлял, что США, Россия и Китай могли бы «150 раз уничтожить мир». Именно поэтому он призвал к сокращению ядерного вооружения. По мнению Трампа, США обладают крупнейшим в мире ядерным потенциалом, далее Россия и Китай.