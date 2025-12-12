Трамп рассказал, какой вопрос обсуждал и с Путиным, и с Си Цзиньпином

Дональд Трамп. / © Associated Press

США, Китай и Россия обсуждают денуклеаризацию (сокращение или ликвидацию — Ред.) ядерного оружия. Мол, все стороны стремятся к этому.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, свидетельствует трансляция Белого дома.

«Одна из тем, о которых я говорю с Китаем, это денуклеаризация оружия. Мы бы хотели увидеть, можем ли мы это остановить. Я говорю о ядерном оружии. Я говорил с Китаем об этом. Я говорил с Россией об этом.

Думаю, это то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы сделать. Я думаю, Россия хотела бы сделать», — высказался американский лидер.

По его словам, хотя Москва заявила, что не присоединится к Договору о сокращении нестратегического вооружения (ред.), все же слова могут расходиться с реальностью.

«Они говорят, что не присоединятся к Новому СНВ или к следующему Новому СНВ. Ну, это то, что они вам сказали, но, знаете, то, что они вам говорят, отличается от того, что они вам говорят (за закрытой дверью — Ред.), — заметил Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что США, Россия и Китай могли бы «150 раз уничтожить мир». Именно поэтому он призвал к сокращению ядерного вооружения. По мнению Трампа, США обладают крупнейшим в мире ядерным потенциалом, далее Россия и Китай.