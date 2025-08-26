- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 212
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп рассказал, какую "большую уступку" сделал диктатор Путин
Президент США также заявил: он считает, что Зеленский и Путин должны сами принять решение о встрече.
Президент США Дональд Трамп называет большой уступкой то, что российский фюрер Владимир Путин приехал на саммит в американский штат Аляска.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
"Путин не был рад приезду в США. Это была большая уступка, и я ценю, что он это сделал", – заявил американский лидер.
Трамп еще раз хвастался тем, что у него всегда были хорошие отношения с РФ.
Высказался глава Белого дома и о вероятной встрече президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. По его словам, они должны сами принять решение о встрече. Мол, "для танго нужны двое". Кроме того, Трамп заявил, что главы стран должны встретиться перед тем, как заключить мирное соглашение.
Напомним, саммит на Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным прошел 15 августа. После встречи американский лидер заявил, мол, полного взаимопонимания не было достигнуто. Впрочем, говорит президент США, встреча была «чрезвычайно продуктивной», а многие вопросы были согласованы.
В свою очередь, Путин сделал циничное заявление о "дружеской, братской Украине". "Фюрер" назвал ситуацию в стране "трагедией" и "болем для России".