Трамп рассказал, какую "большую уступку" сделал диктатор Путин

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп называет большой уступкой то, что российский фюрер Владимир Путин приехал на саммит в американский штат Аляска.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Путин не был рад приезду в США. Это была большая уступка, и я ценю, что он это сделал", – заявил американский лидер.

Трамп еще раз хвастался тем, что у него всегда были хорошие отношения с РФ.

Высказался глава Белого дома и о вероятной встрече президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. По его словам, они должны сами принять решение о встрече. Мол, "для танго нужны двое". Кроме того, Трамп заявил, что главы стран должны встретиться перед тем, как заключить мирное соглашение.

Напомним, саммит на Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным прошел 15 августа. После встречи американский лидер заявил, мол, полного взаимопонимания не было достигнуто. Впрочем, говорит президент США, встреча была «чрезвычайно продуктивной», а многие вопросы были согласованы.

В свою очередь, Путин сделал циничное заявление о "дружеской, братской Украине". "Фюрер" назвал ситуацию в стране "трагедией" и "болем для России".

