Трамп рассказал, когда назовет детали "мирного соглашения" между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что расскажет о деталях «мирного соглашения» между Украиной и Россией уже в ближайшие дни.

Слова Трампа привел американский корреспондент Алекс Рауфоглу в соцсети X.

Президент США спросил, есть ли предложение со стороны Вашингтона, чтобы Украина признала Крым частью России.

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«В течение следующих трех дней я дам вам полную информацию. Но мы провели очень хорошие встречи по Украине, России. У нас были очень хорошие встречи, на самом деле, по Ирану тоже. Посмотрим, как это сработает. Следующим шагом является то, что нам нужно немного времени, но мы провели очень хорошие встречи по Ирану, и пошлины идут очень хорошо. Все хотят вести переговоры», — сказал он.

Также Трамп уточнил, что видит «очень хороший шанс» для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Ранее Дональд Трамп заявил о вероятности того, что российско-украинское соглашение состоится на этой неделе.