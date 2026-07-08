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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп рассказал, когда приедет в Украину

Трамп заявил, что пока не собирается в Киев, но может это сделать, когда война закончится.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, Турция, в среду, 8 июля 2026 года.

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, Турция, в среду, 8 июля 2026 года. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, собирается ли посетить Киев.

Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Трамп сказал, что хочет посетить Киев, пока он еще не сильно разрушен.

В то же время он уточнил, что готов приехать в Украину, но только после завершения войны.

«Поеду, почему нет. Но, наверное, после войны. Я бы хотел, чтобы война закончилась. Я не думаю, что Секретная служба была бы в восторге», — сказал Трамп.

Напомним, Трамп сделал громкое заявление о будущем Украины и роли Зеленского.

Также он заявил, что Украине и России давно пора заключить мирное соглашение.

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Дата публикации
Количество просмотров
420
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