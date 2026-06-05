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Трамп рассказал, кто должен поставить точку в войне между Украиной и РФ
Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Путин должны «сами договариваться» о мире. Президент США уверен, что война будет решена, и заявил о своей роли в этом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Украины и России должны самостоятельно прийти к соглашению о прекращении военного конфликта.
Об этом американский лидер сообщил в ходе общения с журналистами.
Позиция Трампа о войне в Украине
По словам политика, нынешняя геополитическая ситуация и готовность сторон к диалогу являются результатом его предыдущих усилий на международной арене.
«Пусть сами договариваются. Это я привел их в такое положение. Ну, я не против. Я имею в виду, пусть они договариваются. Это я довел их до этой позиции», — заявил Трамп.
Он снова повторил, что будь тогда президентом США, Россия не напала бы на Украину. Несмотря на все, Трамп верит, что мир будет достигнут уже в ближайшее время.
«И я думаю, что это будет решено. Я думаю, что мы приближаемся к тому, где должна была произойти война между Россией и Украиной… Это война, которой никогда не должно было произойти, никогда бы не произошло, будь я президентом. Но я думаю, что это будет решено», — резюмировал Дональд Трамп.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Зеленский впервые написал открытое письмо Путину. Он, в частности, заявил, что полномасштабная война явилась следствием политического выбора Кремля.
Затем Владимир Путин заявил, что утром 5 июня ознакомился с письмом президента Украины Владимира Зеленского. По словам Путина, у него не было много времени на детальный анализ документа, поэтому прочел его вскользь.
Дональд Трамп поддержал идею Зеленского встретиться с Путиным для окончания войны. Он заявил, что лидерам «надо это устроить» и прокомментировал вовлеченность США.