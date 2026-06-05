Трамп рассказал, кто должен поставить точку в войне между Украиной и РФ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Украины и России должны самостоятельно прийти к соглашению о прекращении военного конфликта.

Об этом американский лидер сообщил в ходе общения с журналистами.

Позиция Трампа о войне в Украине

По словам политика, нынешняя геополитическая ситуация и готовность сторон к диалогу являются результатом его предыдущих усилий на международной арене.

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«Пусть сами договариваются. Это я привел их в такое положение. Ну, я не против. Я имею в виду, пусть они договариваются. Это я довел их до этой позиции», — заявил Трамп.

Он снова повторил, что будь тогда президентом США, Россия не напала бы на Украину. Несмотря на все, Трамп верит, что мир будет достигнут уже в ближайшее время.

«И я думаю, что это будет решено. Я думаю, что мы приближаемся к тому, где должна была произойти война между Россией и Украиной… Это война, которой никогда не должно было произойти, никогда бы не произошло, будь я президентом. Но я думаю, что это будет решено», — резюмировал Дональд Трамп.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Зеленский впервые написал открытое письмо Путину. Он, в частности, заявил, что полномасштабная война явилась следствием политического выбора Кремля.

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Затем Владимир Путин заявил, что утром 5 июня ознакомился с письмом президента Украины Владимира Зеленского. По словам Путина, у него не было много времени на детальный анализ документа, поэтому прочел его вскользь.

Дональд Трамп поддержал идею Зеленского встретиться с Путиным для окончания войны. Он заявил, что лидерам «надо это устроить» и прокомментировал вовлеченность США.

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