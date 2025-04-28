Трамп рассказал новые интересные детали встречи с Зеленским в Ватикане

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский стал более "спокойным" и заинтересованным в соглашении о прекращении войны.

Слова американского лидера передает CNN .

"Я вижу, что он стал более спокойным. Я думаю, что он понимает картину. И я думаю, что он хочет заключить соглашение", - высказался американский лидер.

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Встреча в Ватикане Трамп назвал "прекрасной". По его словам, президенты успели кратко обсудить вопросы аннексированного Крыма. Также Зеленский призвал Вашингтон передать Украине больше оружия.

По словам президента США, их отношения с Зеленским никогда не были плохими. Спор в Белом доме стал лишь "небольшим препятствием":

В то же время глава Белого дома вновь заявил, что был очень разочарован российскими обстрелами Киева. Мол, именно поэтому не может с уверенностью сказать, серьезно ли кремлевский "фюрер" Владимир Путин настроен на прекращение войны.

"Я хочу, чтобы он перестал стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение. Я верю, что у нас есть рамки соглашения, и я хочу, чтобы он подписал его, покончил с этим и просто вернулся к жизни", - добавил Трамп.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом перед похоронами Папы Римского 26 апреля. Лидеры говорили в течение 15 минут.

Белый дом, комментируя в Ватикане , заявил, что президенты США и Украины провели "очень продуктивную дискуссию".

Дата публикации 21:38, 27.04.25 Количество просмотров 35 Трамп наконец-то это признал сам! Путину больше не удастся водить американца за нос