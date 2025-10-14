ТСН в социальных сетях

Политика
341
Трамп рассказал, о чем будет говорить с Зеленским: за чем едет украинский президент

Трамп заявил, что будет говорить с Зеленским о ракетах Tomahawk, но не уточнил, решил ли их предоставить.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что на своей встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября будет говорить о ракетах Tomahawk.

Об этом Трамп сказал на брифинге в Белом доме во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

«Мы будем говорить об Украине, да. В пятницу ко мне приедет президент (Зеленский — ред.), и я знаю, что он хочет сказать. Он хочет оружия. Он хотел бы иметь „Томагавки“, — признал американский лидер.

Трамп похвастался, что у США много ракет Tomahawk.

«Все хотят Tomahawk. И у нас есть много Tomahawk. Кстати, вам нужны Tomahawk в Аргентине?», — пошутил он, обращаясь к своему собеседнику, аргентинскому президенту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уже «почти окончательно» принял решение о поставках ракет «Томагавк».

Украина.

Напомним, что Зеленский и Трамп встретятся уже в эту пятницу.

341
