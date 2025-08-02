Трамп рассказал о дальнейших отношениях с Россией

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп высказался о дальнейших отношениях США с Россией.

Это он заявил журналистам во время общения на лужайке возле Белого дома перед посадкой на борт Marine One.

"Ну, посмотрим, что произойдет. Мы проведем несколько встреч и посмотрим, что произойдет", — сказал Дональд Трамп по поводу дальнейших взаимоотношений с Россией.

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"Как я понял, Индия больше не будет покупать нефть в России — по крайней мере, так я слышал. Не знаю, правда ли это, но это хороший шаг. Увидим, что будет дальше", — добавил американский президент.

Напомним, Дмитрий Медведев ответил на заявления Дональда Трампа, предупредившего его об "опасной территории". Российский политик назвал реакцию США признаком правоты Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп резко ответил на угрозы Медведева по поводу возможной войны с Вашингтоном . В заявлении он назвал российского политика "неудачным бывшим президентом", который "должен следить за своими словами".

Кроме этого, экспрезидент и "лающий пес российского режима" Дмитрий Медведев - удобный собеседник для Дональда Трампа с его нынешним отношением к России.

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