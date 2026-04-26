Трамп рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским: что мешает закончить войну

Трамп отметил то, что постоянно коммуникирует с президентами Украины и России, назвав уровень ненависти между ними «безумием», что усложняет переговорный процесс. / © ТСН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что находится на постоянном контакте с Владимиром Зеленским и диктатором Путиным для завершения войны в Украине.

Об этом сообщает Clash Report.

Судя по заявлению Трампа, недавно у него был очередной разговор с Путиным, но когда — не уточнил.

«Ну, я не хочу этого раскрывать, но у меня есть с ним разговоры. И у меня разговоры с президентом Зеленским. И хорошие разговоры, но я урегулировал все эти войны, включая индийско-пакистанскую», — сказал глава Белого дома.

Читайте также Индия и Пакистан договорились о прекращении огня

Трамп похвастался, что он урегулировал конфликт между Пакистаном и Индией, который, по его мнению, мог перерасти в ядерную войну (обе страны имеют ядерное оружие).

«Премьер-министр Пакистана сказал, что я спас от 30 до 50 миллионов жизней. Могло быть и больше. Но для меня это честь сделать», — продолжил хвастаться президент США.

Он еще раз пожаловался, что войну в Украине не удалось так быстро урегулировать, как ему хотелось.

«Мы пытаемся что-то сделать, но бои продолжаются. И это очень кровавая война. Это очень плохо. Я урегулировал восемь войн. Я думал, что это мне будет легче всего остановить. Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским смешна. Это безумие. А ненависть — это плохо. Ненависть — это плохо, когда вы пытаетесь что-то урегулировать», — сказал Трамп.

В то же время, он выразил уверенность, что в конце концов ему удастся остановить войну в Украине.

«Но это произойдет. Это произойдет… Мы работаем над ситуацией с Россией, Россией и Украиной. И надеюсь, что мы этого добьемся», — подытожил Трамп.

Ранее в NYT написали, что Европа готовится к затяжной войне в Украине без плана ее завершения.