Трамп рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским: что мешает закончить войну
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что находится на постоянном контакте с Владимиром Зеленским и диктатором Путиным для завершения войны в Украине.
Об этом сообщает Clash Report.
Судя по заявлению Трампа, недавно у него был очередной разговор с Путиным, но когда — не уточнил.
«Ну, я не хочу этого раскрывать, но у меня есть с ним разговоры. И у меня разговоры с президентом Зеленским. И хорошие разговоры, но я урегулировал все эти войны, включая индийско-пакистанскую», — сказал глава Белого дома.
Трамп похвастался, что он урегулировал конфликт между Пакистаном и Индией, который, по его мнению, мог перерасти в ядерную войну (обе страны имеют ядерное оружие).
«Премьер-министр Пакистана сказал, что я спас от 30 до 50 миллионов жизней. Могло быть и больше. Но для меня это честь сделать», — продолжил хвастаться президент США.
Он еще раз пожаловался, что войну в Украине не удалось так быстро урегулировать, как ему хотелось.
«Мы пытаемся что-то сделать, но бои продолжаются. И это очень кровавая война. Это очень плохо. Я урегулировал восемь войн. Я думал, что это мне будет легче всего остановить. Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским смешна. Это безумие. А ненависть — это плохо. Ненависть — это плохо, когда вы пытаетесь что-то урегулировать», — сказал Трамп.
В то же время, он выразил уверенность, что в конце концов ему удастся остановить войну в Украине.
«Но это произойдет. Это произойдет… Мы работаем над ситуацией с Россией, Россией и Украиной. И надеюсь, что мы этого добьемся», — подытожил Трамп.
Ранее в NYT написали, что Европа готовится к затяжной войне в Украине без плана ее завершения.