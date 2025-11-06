- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 427
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп рассказал, отказалась ли Индия от российской нефти
Президент Трамп отчитался об отказе Индии от российской нефти.
Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме заявил, что Индия «в значительной степени» перестала закупать нефть у России. Трамп прокомментировал свои переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по торговому соглашению, назвав их успешными.
Об этом он заявил во время встречи с журналистами в Овальном кабинете.
«Он [Моди] остановился, в значительной степени перестал покупать нефть у России. Он мой друг, мы общаемся, и он хочет, чтобы я приехал, и мы это решим. Я уеду. У меня была отличная поездка туда с премьер-министром Моди. Он отличный человек», — заявил Дональд Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди получил обещание: Индия больше не будет покупать нефть у России.
По словам Трампа, он выразил недовольство тем, что Индия раньше покупала российскую нефть, и получил подтверждение, что подобных контрактов не будет. Он охарактеризовал решение как «важный шаг» и отметил, что теперь намерен «заставить Китай поступить аналогично».
Как известно, США наложили санкции на крупнейших российских нефтепроизводителей, чтобы вынудить президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной.
Напомним, ЕС также решил ввести полный запрет на транзакции по двум крупным российским нефтяным компаниям — ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть».