Трамп рассказал, отказалась ли Индия от российской нефти

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме заявил, что Индия «в значительной степени» перестала закупать нефть у России. Трамп прокомментировал свои переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по торговому соглашению, назвав их успешными.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами в Овальном кабинете.

«Он [Моди] остановился, в значительной степени перестал покупать нефть у России. Он мой друг, мы общаемся, и он хочет, чтобы я приехал, и мы это решим. Я уеду. У меня была отличная поездка туда с премьер-министром Моди. Он отличный человек», — заявил Дональд Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди получил обещание: Индия больше не будет покупать нефть у России.

По словам Трампа, он выразил недовольство тем, что Индия раньше покупала российскую нефть, и получил подтверждение, что подобных контрактов не будет. Он охарактеризовал решение как «важный шаг» и отметил, что теперь намерен «заставить Китай поступить аналогично».

Как известно, США наложили санкции на крупнейших российских нефтепроизводителей, чтобы вынудить президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной.

Напомним, ЕС также решил ввести полный запрет на транзакции по двум крупным российским нефтяным компаниям — ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть».