Трамп рассказал, почему сначала позвонил "фюреру" Путину, а уже потом – Зеленскому

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 12 февраля сначала поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным, а уже потом позвонил по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Глава Белого дома объяснил, почему сначала поговорил с "фюрером", а уже потом – с украинским лидером, пишет "УНИАН".

"Кто-то сказал, что я сначала должен позвонить по Зеленскому. Я так не думаю. Мы должны выяснить, хочет ли Россия заключить соглашение или нет. Я знаю, что Зеленский хочет заключить соглашение. Но теперь я знаю, что Россия хочет заключить соглашение", — рассказал Трамп.

По его словам, хорошие разговоры были как с Зеленским, так и с Путиным.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. Они договорились о совместных усилиях по прекращению войны в Украине и возможных взаимных визитах.

Позже Трамп побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры стран договорились о немедленном начале работы команд по окончании войны.

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