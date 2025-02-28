Трамп рассказал, почему Зеленскому будет сложно заключить соглашение с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время встречи заявил, что Владимир Зеленский испытывает "страшную ненависть" к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает Sky News.

Поэтому Владимиру Зеленскому трудно заключить мирное соглашение.

"Вы видите, какую ненависть он испытывает к путину. Мне очень трудно заключить соглашение с такой ненавистью. У него страшная ненависть", – сказал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что стороны "достаточно близки" к достижению мирного соглашения по Украине.

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