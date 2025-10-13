Трамп рассказал, поставляют ли США оружие Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время интервью журналистам на борту Air Force One рассказал о схеме поставок оружия Украине.

По его словам, Соединенные Штаты сами не отправляют оружие напрямую.

«Мы им ничего не дали, но мы оказали им уважение, и кое-что еще, если честно. Итак, мы говорили об оружии: оружие отправляется в НАТО, а затем НАТО посылает нам чек. Они платят нам за информацию, и им понадобится больше оружия, и мы рассматриваем возможность это сделать», — отметил Трамп.

Президент подчеркнул, что такая схема «большая разница между Байденом и Трампом», поскольку администрация Байдена предоставила Украине оружие в 350 млрд долларов, а во время его каденции США не отправляли вооружение напрямую.

Он добавил, что Соединенным Штатам также нужно оружие для своей безопасности, поэтому страна не может передавать столько, чтобы остаться без ресурсов.

Трамп сообщил, что у него были продуктивные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 11 октября, и утром в воскресенье, 12 октября.

«Украинцам очень нужны системы Patriot, и они хотели бы иметь ракеты Tomahawk, но передача таких ракет приведет к новому этапу эскалации», — подчеркнул президент США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подтвердил готовность отправить Украине ракеты Tomahawk, если Россия продолжит войну против Украины.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос возможной передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.