Трамп рассказал, при каких условиях Путин прекратит войну в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет вынудить Россию закончить войну, снизив цены на нефть.

Об этом он сказал на совместной конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает Clash Report.

Дональд Трамп заявил, что ввел санкции против Индии, чтобы вынудить ее прекратить покупать нефть у России.

«Я готов делать и другие вещи, но не тогда, когда люди, за которые я борюсь, покупают нефть в России. Если цена на нефть упадет, у Путина не будет иного выбора, как окончить войну», — заявил Трамп.

Также добавил , что войны в Украине не произошло бы, будь он президентом. Дональд Трамп повторил свое заявление о том, что остановил семь войн. Возвращаясь в Украину, он говорит: «Я надеюсь, что скоро у нас будут для вас хорошие новости».

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по поводу российско-украинской войны. По его словам, он думал, что благодаря его "личным отношениям" с президентом РФ Владимиром Путиным он сможет легко закончить войну, но это оказалось не так.

Также он заявил, что США пытаются вернуть авиабазу Баграм в Афганистане.