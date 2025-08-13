Трамп рассказал, с кем будет обсуждаться обмен территориями - Макрон

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп будет обсуждать любые территориальные вопросы только с Украиной.

Об этом заявил президент Франции Макрон по результатам конференции европейских лидеров с Зеленским и Трампом.

«Территориальные вопросы будут обсуждаться только с Зеленским», — говорит Макрон.

Трамп также заявил, что «любые территориальные вопросы могут быть обсуждены только с Украиной».

Напомним, Владимир Зеленский 13 августа прибыл в Берлин для участия в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.

После обсуждения ожидается, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Венс проведут отдельную онлайн-встречу с европейскими лидерами.

Ранее мы сообщали, что 15 августа состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Местом переговоров стала объединенная военная база «Элмендорф-Ричардсон» в городе Анкоридж.