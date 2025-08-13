- Дата публикации
Трамп рассказал, с кем будет обсуждаться обмен территориями - Макрон
Территориальные вопросы будут обсуждаться только с Зеленским.
Президент США Дональд Трамп будет обсуждать любые территориальные вопросы только с Украиной.
Об этом заявил президент Франции Макрон по результатам конференции европейских лидеров с Зеленским и Трампом.
«Территориальные вопросы будут обсуждаться только с Зеленским», — говорит Макрон.
Трамп также заявил, что «любые территориальные вопросы могут быть обсуждены только с Украиной».
Напомним, Владимир Зеленский 13 августа прибыл в Берлин для участия в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.
После обсуждения ожидается, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Венс проведут отдельную онлайн-встречу с европейскими лидерами.
Ранее мы сообщали, что 15 августа состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Местом переговоров стала объединенная военная база «Элмендорф-Ричардсон» в городе Анкоридж.