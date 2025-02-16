Трамп рассказал, возьмет ли с собой Зеленского на переговоры с Путиным

На уточняющий вопрос, хочет ли российский диктатор захватить всю Украину, Трамп снова ответил, что Путин хочет остановиться.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах между США и Россией.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

"Да, он (Зеленский – Ред.) будет привлечен", – заверил Трамп.

Он сказал, что может "очень скоро" встретиться с диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Глава Белого дома также подтвердил состоявшуюся в Москве встречу Путина со спецпосланником Виткоффом. Этот разговор длился около трех часов, говорит Трамп.

"Я думаю, что он (Путин – Ред.) хочет закончить войну. У них мощная военная машина, вы это понимаете. Они победили и Гитлера, и Наполеона. Они воюют уже очень долго и раньше это делали. Но я думаю, что он (Путин – Ред.) хотел бы остановиться", – сказал президент США.

На уточняющий вопрос, хочет ли российский диктатор захватить всю Украину, Трамп снова ответил, что Путин хочет остановиться.

"Ведь если он захочет продолжить – это создаст большие проблемы. Этого просто нельзя допустить. Я думаю, обе стороны хотят это быстро закончить. И Зеленский тоже", – говорит Трамп.

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Президент США снова обвинил своего предшественника Джо Байдена, мол, именно он виноват в войне.

"Все началось из-за некомпетентного президента, который не знал, что делает. За Буша они захватили многое, за Обамы – тоже. При Байдене они пытались захватить все. Но за Трампа они не взяли ничего, ни одного клочка территории", – добавил Дональд Трамп.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отправляются 16 февраля в Саудовскую Аравию для переговоров по войне в Украине.

По словам Рубио, ближайшие несколько дней будут определять, серьезно ли Владимир Путин настроен на мир.

Украинская правительственная делегация также начала рабочий визит в Саудовскую Аравию.

Также стало известно, что президент Владимир Зеленский прибыл в соседние с Саудовской Аравией Объединенные Арабские Эмираты.

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