Трамп рассматривает новые санкции против России из-за ударов по Украине: журналисты WSJ назвали сроки

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против Российской Федерации уже на этой неделе.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о настроениях американского лидера.

Как отмечает издание, инициатива Трампа связана с растущим разочарованием из-за недавних обстрелов Украины, а также из-за замедления темпов мирного процесса, в котором Россия продолжает медлить.

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По словам одного из источников, вероятные санкции не будут охватывать новые банковские ограничения, но рассматриваются другие инструменты давления — в частности, такие, которые могли бы заставить Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня.

В то же время WSJ отмечает, что Трамп до сих пор не принял окончательного решения и может отказаться от новых санкций.

Президент США, как сообщается, устал от мирного процесса и не исключает выхода из него, если ближайшие дипломатические усилия не принесут результата. В таком случае непонятно, продолжат ли США оказывать военную помощь Украине.

По данным источников, позиция Трампа базируется на трех главных убеждениях:

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Личная неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого Трамп считает фактором эскалации из-за требований усилить давление на Россию, хотя сам Зеленский поддержал режим прекращения огня.

Сомнения в эффективности санкций. Трамп не уверен, что новые ограничения способны остановить военную машину Кремля, зато они, по его мнению, усложнят предстоящие попытки наладить экономические отношения с РФ.

Собственной уверенности в способности «договориться» с Путиным лично. Президент США полагал, что глава Кремля прекратит войну как жест доброй воли. Однако после последнего телефонного разговора, во время которого Путин снова отказался от подписания соглашения о прекращении огня, Трамп, по словам собеседников WSJ, был разочарован.

В администрации Белого дома продолжают обсуждение вариантов дальнейших действий в ответ на неуступчивую позицию Москвы.

Ранее сообщалось, что после мощных российских ударов по украинским городам, ставшим одним из самых интенсивных за три года, Дональд Трамп назвал поведение Путина «бешеным».

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин ужесточает давление на Украину после каждого контакта с Дональдом Трампом.