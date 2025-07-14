Трамп рассматривает передачу дальнобойных ракет к F-16 для Украины: что известно

Дональд Трамп / © Associated Press

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По информации осведомленных источников, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить поставку Украине крылатых ракет воздушного базирования JASSM. Эти высокоточные ракеты, имеющие ограниченные возможности уклонения от радаров и 450-килограммовую боеголовку, могут значительно усилить украинские воздушные силы.

Об этом пишет Military Watch Magazine.

Ракеты JASSM планируется интегрировать с украинским флотом истребителей F-16. Хотя эти самолеты устаревшие варианты времен Холодной войны, они способны эффективно запускать JASSM, находясь глубоко в тылу украинских позиций.

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Новости о возможной поставке ракет JASSM появились после других сообщений от 14 июля. Тогда уже говорилось, что США думают об отправке Украине дальнобойных ракет, которые могут бить по целям в России. Это также совпадает с недавними словами Трампа о том, что Украина получит еще одну систему ПВО Patriot. Тогда он намекнул и на другое современное оружие.

Ракеты JASSM начали использовать в 2003 году. Сейчас у них всего четыре страны, среди них Польша, у которой 110 истребителей F-16. Очень мало стран имеют JASSM, и ни одна из них не является «незападной». Это говорит об очень суровой политике по их экспорту. К примеру, Южной Корее отказали в покупке этих ракет еще в начале 2010-х. Вероятно, именно из-за такой «чувствительности» эти ракеты раньше не передавали Украине.

Эти ракеты могут поражать цели на расстоянии до 370 км, а более новые версии — до 1000 км. Их имеют всего несколько союзников США, например, Польша.

Украина уже переработала старые советские самолеты Су-27 и Су-24М, чтобы они могли запускать британские и французские ракеты Storm Shadow и SCALP. Эти ракеты похожи на американские JASSM. Но европейских ракет не хватает. Потому Украина просит США передать ей американские ракеты. Если Украина их получит, ее новые самолеты F-16 станут гораздо сильнее.

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Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине ракеты ПВО Patriot, заявив, что они необходимы для защиты страны, поскольку президент России Владимир Путин «разговаривает приятно, а затем вечером всех бомбит».

Трамп не уточнил, сколько систем Patriot он собирается передать Украине, но отметил, что Европейский Союз компенсирует США их стоимость.