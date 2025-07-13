Трамп рассматривает возможность передачи Украине $5 млрд из замороженных российских активов

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп оказывается еще с момента своего вступления в должность в январе 2025 года рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины.

Об этом сообщили CBS News многочисленные дипломатические источники.

Источники указывают на то, что новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, которая в последние дни нанесла удары по Украине с помощью беспилотников и ракет. На этой неделе Россия начала то, что Украина назвала самой большой атакой беспилотников с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года — последней в волне воздушных атак, поразивших Киев и другие города.

Реклама

Трамп намекнул в начале этой недели, что планирует послать Украине больше оборонительного оружия. Несколько дней назад его администрация приостановила некоторые поставки оружия — шаг, который один из чиновников Белого дома назвал частью более широкого глобального обзора поставок оружия.

Источник возможного нового финансирования для Украины неясен. Но официальные лица США сообщили CBS News, что Трамп имеет 3,85 миллиарда долларов, оставшихся от президентских полномочий на сокращение войск времен Байдена, которые можно было бы использовать для отправки американской военной техники в Украину. Бывшие чиновники также сообщили американскому изданию, что у президента есть полномочия конфисковать около 5 миллиардов долларов российских иностранных активов и направить эти средства в Украину, хотя ни он, ни бывший президент Джо Байден не использовали эти полномочия.

CBS News обратилась в Белый дом за комментарием.

Напомним, что США направили Украине десятки миллиардов долларов военной помощи с начала 2022 года. Трамп ранее критиковал эти расходы и давил на Украину и Россию, чтобы они работали над мирным соглашением, периодически критикуя обе страны.

Реклама

В последние дни Россия вызвала гнев президента.

"Путин неправильно относится к людям. Он убивает слишком много людей", - сказал Трамп журналистам во время заседания Кабинета министров. "Поэтому мы присылаем Украине некоторое оборонное оружие, и я это одобрил", - резюмировал он.

Напомним, сенаторы-республиканцы уверены в том, что в этом месяце будет принят законопроект о санкциях против России . Документ, в частности, предусматривает 500-процентную пошлину для стран, покупающих российскую нефть и уран, с возможностью временной отмены тарифов президентом.