Президент США Дональд Трамп и Президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп, в конце концов, должен отреагировать на то, что российский президент Владимир Путин не выполняет своих обещаний.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

«Мне бы очень хотелось, чтобы это время [реакции Трампа] настало быстрее. Потому что [это] скорее приведет к каким-либо решительным шагам. Кроме санкций, принуждение к безусловному прекращению огня, к дипломатии и дипломатическому пути, который приведет к окончанию войны», — подчеркнул он.

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Зеленский считает, что удары по украинским городам, гибель детей в Кривом Роге шокируют людей в Америке и некоторые сигналы по этому поводу доходят до Белого дома.

«Я думаю, что Трамп раздражен тем, что Путин не выполняет то, что он ему обещал. Мы не знаем обо всем, о чем они говорили. Но многое знаем. И мы очень ожидаем, что тогда будет реакция», — сказал украинский президент.

Зеленский напомнил, что прекращение огня в Украине — это идея Трампа.

«Мы понимаем, что это как первый шаг к окончанию войны. Он [Дональд Трамп] имеет интерес к этому шагу. Поэтому я думаю, что раздражительность его больше, чем мы представляем. Потому что фактически его план мы поддерживаем своими шагами. Безусловно. А Путин делает все вопреки», — пояснил он.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин готовы заключить соглашение по урегулированию войны. В переговорах вроде бы есть определенный прогресс.