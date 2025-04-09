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Трамп раздражен из-за Путина больше, чем мы представляем — Зеленский
Удары по украинским городам, гибель детей в Кривом Роге шокируют людей в Америке.
Президент США Дональд Трамп, в конце концов, должен отреагировать на то, что российский президент Владимир Путин не выполняет своих обещаний.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.
«Мне бы очень хотелось, чтобы это время [реакции Трампа] настало быстрее. Потому что [это] скорее приведет к каким-либо решительным шагам. Кроме санкций, принуждение к безусловному прекращению огня, к дипломатии и дипломатическому пути, который приведет к окончанию войны», — подчеркнул он.
Зеленский считает, что удары по украинским городам, гибель детей в Кривом Роге шокируют людей в Америке и некоторые сигналы по этому поводу доходят до Белого дома.
«Я думаю, что Трамп раздражен тем, что Путин не выполняет то, что он ему обещал. Мы не знаем обо всем, о чем они говорили. Но многое знаем. И мы очень ожидаем, что тогда будет реакция», — сказал украинский президент.
Зеленский напомнил, что прекращение огня в Украине — это идея Трампа.
«Мы понимаем, что это как первый шаг к окончанию войны. Он [Дональд Трамп] имеет интерес к этому шагу. Поэтому я думаю, что раздражительность его больше, чем мы представляем. Потому что фактически его план мы поддерживаем своими шагами. Безусловно. А Путин делает все вопреки», — пояснил он.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин готовы заключить соглашение по урегулированию войны. В переговорах вроде бы есть определенный прогресс.