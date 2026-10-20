«Трамп разгневан»: Рубио раскрыл детали 45-минутного разговора с Зеленским

Попытка примирения: Марко Рубио провел 45-минутный разговор с Зеленским / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио во вторник во время телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Дональд Трамп не отдавал никаких приказов, направленных на нанесение ущерба Украине.

Об этом пишет американское издание Axios.

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Рубио во время телефонного разговора заверил Зеленского, что Трамп не отдавал никаких распоряжений, направленных на причинение ущерба Украине.

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Этот разговор был попыткой предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса между США и Украиной, а также опровергнуть обвинения со стороны Киева, что Трамп пытается заставить Зеленского пойти на уступки России.

45-минутный разговор состоялся за несколько часов до начала нового раунда мирных переговоров с участием посланника Белого дома Стива Уиткоффа, цель которых — выработать единую позицию с европейскими союзниками по обновленному мирному предложению, которое будет представлено Путину.

Рубио заявил журналистам, что разъяснил Зеленскому: Пентагон не вносил никаких изменений обмена разведданными с Украиной, поставки оружия или ограничений на использование спутниковой системы Starshield.

«Никаких изменений не вносилось. Неправда, что мы ввели какие-либо ограничения», — сказал глава Госдепа.

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Он признал в разговоре с Зеленским, что может возникнуть задержка с отправкой перехватчиков Patriot, уже оплаченных странами НАТО. Но причина состоит в том, что США необходимо убедиться в наличии достаточного количества таких перехватчиков для защиты своих военных баз во всем мире.

«Мы балансируем между обязательствами перед партнерами и собственными потребностями… Целенаправленного политического решения нанести ущерб Украине не было», — заверил госсекретарь.

Рубио также заявил, что несколько случаев, когда Украина не получала предварительного предупреждения о российских ракетных ударах, явились результатом технических сбоев, а не приказа США.

«Нет сомнений, что напряженность существует. Именно поэтому мы и позвонили по телефону. Президент (Трамп — Ред.) расстроен. Президент реагирует на инсинуации о том, что он намеренно наносит вред Украине, что несправедливо и не соответствует действительности», — сказал Рубио.

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Госсекретарь также заявил, что Трамп «разгневан и разочарован» отсутствием прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной после двух лет усилий.

В свою очередь Владимир Зеленский после звонка написал на X, что он «благодарен» Рубио за «готовность помочь и его четкую позицию».

Напомним, что Стив Уиткофф прибыл в Осло во вторник для переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Ожидается, что в переговорах примут участие премьер-министр Норвегии, президент Финляндии, представители стран E4 (Великобритания, Франция, Германия и Польша) и ЕС и НАТО.

После Осло Уиткофф планирует отправиться в Россию, чтобы встретиться с Путиным и представить идеи, разработанные в консультациях с украинскими и европейскими лидерами.

Ранее Марко Рубио заявил, что войну России против Украины необходимо завершить из-за разрушения украинской энергетической инфраструктуры и больших потерь российской армии.

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