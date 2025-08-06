Трамп разочаровался в Путине: в США намекнули, как президент будет действовать дальше

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает быть недоволен действиями российской стороны и диктатора Владимира Путина.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс, сообщает "Укринформ”.

По ее словам, «президент не доволен господином Путиным и Россией, но он остается преданным дипломатическим решением».

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Вместе с тем Брюс подчеркнула, что решение о дальнейших действиях против Российской Федерации будет принимать лично глава Белого дома.

«Он определяет дальнейший путь. Когда дело доходит до того, что делает Россия и страны, которые способствуют ее войне против Украины, президент Трамп будет решать, как реагировать», — добавила представитель внешнеполитического ведомства США.

Как сообщалось, Дональд Трамп назвал условие, при котором российский «фюрер» Владимир Путин прекратит убийства людей. Это цены на энергоносители. По словам президента США, для диктатора это очень важно. Кроме того, глава Белого дома пообещал повысить тарифы для Индии за ее торговлю с Россией.

Тем временем Reuters пишет о том, что Путин не намерен соглашаться на санкционный ультиматум президента США, срок которого истекает в эту пятницу. Российский лидер продолжает стремиться к полному захвату Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, прежде чем начать любые переговоры о мире.

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Напомним, 28 июля Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что решил сократить для Владимира Путина 50-дневный срок на прекращение войны в Украине. По его словам, это «примерно 10 или 12 дней». Причиной называет отсутствие прогресса.