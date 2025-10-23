Трамп разочарован переговорами с Путиным: глава Минфина США объяснил введение санкций

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» разочарованием президента Дональда Трампа состоянием переговоров с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

Об этом он сказал в комментарии Fox Business.

«Президент Путин не сел за стол переговоров честно и откровенно, как мы надеялись. Были переговоры на Аляске. Президент Трамп ушел, когда понял, что дела не движутся вперед. Были кулуарные разговоры, но президент [США Дональд Трамп] разочарован состоянием переговоров», — сказал Бессент.

При этом глава Минфина США подчеркнул, что «президент Трамп — это президент мира».

«Он [Дональд Трамп] заключил мирные торговые и налоговые соглашения… Последний мировой конфликт, девятый, который он решил бы, — это между Россией и Украиной», — отметил он.

Как сообщалось ранее, на сайте Минфина США говорилось, что введенные против компаний «Роснефть» и «Лукойл» санкции ослабляют энергетический сектор России и «ухудшают способность Кремля привлекать доходы для своей военной машины и поддерживать ослабленную экономику».

«Соединенные Штаты будут продолжать выступать за мирное урегулирование войны, а постоянный мир полностью зависит от готовности России к переговорам», — отметили в ведомстве.

В разговоре с журналистами Дональд Трамп заявил, что решение о новых ограничениях против России принял потому, что «время пришло» и США «долго ждали».

Напомним, после «приостановления» подготовки к саммиту между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным американские сенаторы начали готовить сразу три законопроекта по усилению давления на Россию.