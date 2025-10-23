- Дата публикации
Трамп разочарован переговорами с Путиным: глава Минфина США объяснил введение санкций
Американские санкций против российских гигантов нефтяной промышленности должны заставить Кремль согласиться на мирные переговоры с Украиной.
Министр финансов США Скотт Бессент объяснил введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» разочарованием президента Дональда Трампа состоянием переговоров с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.
Об этом он сказал в комментарии Fox Business.
«Президент Путин не сел за стол переговоров честно и откровенно, как мы надеялись. Были переговоры на Аляске. Президент Трамп ушел, когда понял, что дела не движутся вперед. Были кулуарные разговоры, но президент [США Дональд Трамп] разочарован состоянием переговоров», — сказал Бессент.
При этом глава Минфина США подчеркнул, что «президент Трамп — это президент мира».
«Он [Дональд Трамп] заключил мирные торговые и налоговые соглашения… Последний мировой конфликт, девятый, который он решил бы, — это между Россией и Украиной», — отметил он.
Как сообщалось ранее, на сайте Минфина США говорилось, что введенные против компаний «Роснефть» и «Лукойл» санкции ослабляют энергетический сектор России и «ухудшают способность Кремля привлекать доходы для своей военной машины и поддерживать ослабленную экономику».
«Соединенные Штаты будут продолжать выступать за мирное урегулирование войны, а постоянный мир полностью зависит от готовности России к переговорам», — отметили в ведомстве.
В разговоре с журналистами Дональд Трамп заявил, что решение о новых ограничениях против России принял потому, что «время пришло» и США «долго ждали».
Напомним, после «приостановления» подготовки к саммиту между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным американские сенаторы начали готовить сразу три законопроекта по усилению давления на Россию.