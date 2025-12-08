ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
82
Время на прочтение
2 мин

Трамп разочарован тем, что Зеленский «еще не прочел» его предложение по переговорам с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы до сих пор не ознакомился с его предложением по переговорам с Россией, хотя украинская команда и Москва, по словам политика, уже поддержали ее.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

В ходе общения с журналистами президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский якобы до сих пор не ознакомился с американским предложением по дальнейшим шагам в переговорах между Украиной и Россией.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы репортеров по поводу предстоящих переговоров.

По словам Трампа, он обсуждал ситуацию как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинскими лидерами, включая Зеленского. «Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочел предложение. Это на несколько часов назад», — заявил Трамп.

Он также добавил, что, по его мнению, украинская команда якобы поддерживает документ, в то время как сам Зеленский пока не проявил интереса. «Его команда в восторге от этого, но он нет», — отметил он.

Трамп утверждает, что Россия согласилась с озвученными условиями. «Россия, думаю, скорее хотела бы получить всю страну, если так подумать. Но Россия, как я считаю, с этим согласна», - сказал он.

В то же время Трамп подчеркнул, что не уверен в позиции украинского президента: «Я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда поддерживает это, но он этого не читал».

После этого заявления репортер ответил, что «нет объяснения» по словам политика.

Напомним, новая стратегия нацбезопасности Вашингтона ошеломила и ЕС. Европейские лидеры понимают, что в случае с Дональдом Трампом показывать свое возмущение неэффективно, поэтому публично напоминают президенту США, что Европа является самым близким союзником, а не проблемой Штатов.

Тем временем кремлевский глава Путин пригрозил Европе новой войной.

