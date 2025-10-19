Путин и Трамп / © Getty Images

Дональду Трампу удалось, используя тему «томагавков», чтобы вывести диктатора Путина из себя. В Кремле просчитали, что для того, чтобы остановить экспорт российской нефти или вызвать масштабный блекаут в европейской части РФ, достаточно 50-60 таких ракет.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

«Путин не просто так позвонил в четверг, 16 октября — это Кремль инициировал телефонный разговор с Трампом», — отметил Чаленко.

По его словам, в РФ сочли, что не нужно тысячи «томагавков» — хватит 50-60, чтобы устроить блекаут в европейской части России, атаковав семь критических точек энергосистемы.

Или можно перекрыть порты в Балтии и Черном море и остановить экспорт нефти. Это был конкретный просчет. И 50-60 «томагавков» вполне реально, исходя из разных сценариев запуска», — добавил он.

По мнению эксперта, Трампу удалось использовать тему «томагавков» для того, чтобы вывести диктатора Путина из равновесия. Он уточнил, что уже началась подготовка к встрече в Будапеште, которая должна состояться через две недели.

«Сейчас логика такова: это определенный двухступенчатый процесс. Первый этап — согласование Путина относительно Будапешта, который предложил Трамп», — объяснил Чаленко.

Он добавил, что отказаться от этой инициативы Путин не может, ведь «там Орбан и его там точно не посадят».

«Второй этап — когда Трамп выйдет и скажет: „А теперь мы останавливаем войну на тех позициях, где находимся“. И это не нравится россиянам, от чего отказывался Ушаков, помощник Путина по внешнеполитическим вопросам, комментируя результаты разговора между Путиным и Трампом», — отметил эксперт.

По словам Чаленко, Трамп считает, что создал определенный «капкан» и через две недели ситуация якобы разрешится.

В то же время, диктатор Путин это понимает и пытается действовать на опережение — вышел на контакт, чтобы Украина не получила «томагавки», дополнительное оружие, и чтобы возникла пауза и смятение.

«В нынешней ситуации я бы посоветовал немного подождать — до начала ноября. Трамп должен встретиться с Си в Южной Корее», — сказал Чаленко.

Он также обратил внимание, что пока нет никаких публичных сигналов об ограничении предоставления разведданных по «дипстрайкам» (deep strike — глубокий удар).

«Также продолжаются переговоры по американскому ОПК и энергетике. То есть вместе с темой „томагавков“ обсуждалось еще много важных вопросов — просто результат нужно подождать немного», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что для Белого дома переговоры в Будапеште более важны, чем для Кремля.

Мы ранее информировали, что в ЕС считают оскорблением саммит Трампа и Путина в венгерском Будапеште.