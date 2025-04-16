Трамп разозлился из-за "любви" лидеров ЕС к Зеленскому: детали от Politico

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Getty Images

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разозлился на то, что после ссоры в Белом доме его украинского коллегу Владимира Зеленского занимают лидеры европейских стран.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что после ссоры в Белом доме Зеленский отправился с рабочим визитом в Европу, где, в частности, встретился с королем Чарльзом III.

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Ранее издание Daily Mail уже писало, что Трамп почувствовал себя "менее особенным", увидев фото встречи Зеленского с монархом. Ведь всего за несколько дней до этого британский премьер-министр Кир Стармер передал президенту США приглашение на встречу с королем. По информации издания, Трампа огорчила не только встречу Зеленского с Чарльзом III, но и то, "как Европа буквально занимала его".

Один британский чиновник сказал журналистам, что администрации Белого дома "не понравился вид всего этого... то, как выглядела вся эта любовь".

Кроме того, один из источников предположил, что именно подобная реакция Вашингтона подтолкнула Великобританию к тому, чтобы в последующие дни усилить давление на Украину с требованием вернуться к переговорам со Штатами. Более того, по информации СМИ, именно Британия предоставляла Украине консультации по ведению переговоров с США после ссоры в Белом доме.

Напомним, ранее вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс рассказал интересные детали ссоры Трампа и Зеленского .