- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2300
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп разозлился на известного американского пропагандиста из-за заявлений об Иране
Дональд Трамп резко ответил на слова Карлсона об Иране и назвал его «чудаком».
Президент США Дональд Трамп публично выразил возмущение в адрес бывшего телеведущего Fox News Такера Карлсона из-за его позиции относительно Ирана и ядерному оружию.
Об этом Трамп заявил в социальной сети Truth Social.
«Кто-то, пожалуйста, объясните чудаку Такеру Карлсону, что Иран не может иметь ядерного оружия», — написал он.
Во время встречи с премьер-министром Великобритании на саммите «Большой семерки» Трамп прокомментировал комментарии Карлсона.
«Я не знаю, что говорит Такер Карлсон. Пусть он возьмет телевизионную сеть и скажет это так, чтобы люди слушали», — заявил президент журналистам.
Ранее Карлсон обвинил Дональда Трампа в соучастии в «акте войны» и заявил, что дальнейшее развитие событий в регионе может стать определяющим для его президентства.
В заметке на платформе X Карлсон раскритиковал тех, кого назвал «подстрекателями к войне», обвинив их в призывах поддержать прямое вмешательство американских военных в конфликт с Ираном. Среди них он упомянул бывших коллег по Fox News — Шона Ханнити и Марка Левина.
Напомним, источники в американской и европейской дипломатии сообщали, что Трамп готовится предложить Ирану новую инициативу по урегулированию конфликта, которую официальные лица США и Европы называют «предложением последнего шанса».