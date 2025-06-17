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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп разозлился на известного американского пропагандиста из-за заявлений об Иране

Дональд Трамп резко ответил на слова Карлсона об Иране и назвал его «чудаком».

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп публично выразил возмущение в адрес бывшего телеведущего Fox News Такера Карлсона из-за его позиции относительно Ирана и ядерному оружию.

Об этом Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

«Кто-то, пожалуйста, объясните чудаку Такеру Карлсону, что Иран не может иметь ядерного оружия», — написал он.

Во время встречи с премьер-министром Великобритании на саммите «Большой семерки» Трамп прокомментировал комментарии Карлсона.

«Я не знаю, что говорит Такер Карлсон. Пусть он возьмет телевизионную сеть и скажет это так, чтобы люди слушали», — заявил президент журналистам.

Ранее Карлсон обвинил Дональда Трампа в соучастии в «акте войны» и заявил, что дальнейшее развитие событий в регионе может стать определяющим для его президентства.

В заметке на платформе X Карлсон раскритиковал тех, кого назвал «подстрекателями к войне», обвинив их в призывах поддержать прямое вмешательство американских военных в конфликт с Ираном. Среди них он упомянул бывших коллег по Fox News — Шона Ханнити и Марка Левина.

Напомним, источники в американской и европейской дипломатии сообщали, что Трамп готовится предложить Ирану новую инициативу по урегулированию конфликта, которую официальные лица США и Европы называют «предложением последнего шанса».

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