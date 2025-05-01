Трамп разрешил продажу оружия Украине: подтверждение от Конгресса

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Государственный департамент США передал Конгрессу сообщение о лицензии на экспорт оружия для Украины. Сумма контакта составляет 50 млн. дол. или больше.

Об этом свидетельствует информация на сайте Конгресса.

В верхнюю палату американского Конгресса передали сообщение старшего сотрудника офиса по вопросам законодательства Госдепартамента о сертификации предложенной лицензии на экспорт товаров оборонного назначения Украине на 50 млн. дол. или больше.

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Сообщение направили в комитет Сената по международным отношениям на основании Закона о контроле за экспортом вооружений.

Напомним, ранее 1 мая издание Kyiv Post сообщило, что в этот день администрация президента США Дональда Трампа сообщила Конгрессу о планах дать «зеленый свет» на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажы (DCS) на 50 млн дол. или больше.

Заметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский хотел купить у США системы Patriot. Однако СМИ сообщили, что Трамп отказывается продавать Украине эти комплексы.