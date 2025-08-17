- Дата публикации
Трамп решил, будет ли проводить совместную встречу с Зеленским и лидерами ЕС
Президент США Дональд Трамп встретится с главой Украины Владимиром Зеленским тет-а-тет. Только потом присоединятся лидеры Евросоюза.
Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами. Он примет Зеленского наедине.
Об этом сообщает Bild.
Детали решения Трампа
Как отмечается, президент США Дональд Трамп решил провести встречу наедине с Владимиром Зеленским. Известно, что украинского лидера в Вашингтон сопровождают лидеры ЕС, в частности:
президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен
канцлер Германии Фридрих Мерц
президент Франции Эмманюэль Макрон
премьер-министр Великобритании Кир Стармер
премьер-министр Италии Джорджо Мэлони
президент Финляндии Александр Стубб
генсек НАТО Марк Рютте.
"Только после переговоров тет-а-тет между президентом Украины и США к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе", - сообщают источники BILD.
Ранее Трамп уже заявил о намерении провести трехсторонние переговоры с Зеленским и Владимиром Путиным до конца следующей недели.
Напомним, Трамп очертил главную тему завтрашней встречи с Зеленским.