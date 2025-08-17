Трамп решил, будет ли проводить совместную встречу с Зеленским и лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами. Он примет Зеленского наедине.

Об этом сообщает Bild.

Детали решения Трампа

Как отмечается, президент США Дональд Трамп решил провести встречу наедине с Владимиром Зеленским. Известно, что украинского лидера в Вашингтон сопровождают лидеры ЕС, в частности:

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

канцлер Германии Фридрих Мерц

президент Франции Эмманюэль Макрон

премьер-министр Великобритании Кир Стармер

премьер-министр Италии Джорджо Мэлони

президент Финляндии Александр Стубб

генсек НАТО Марк Рютте.

"Только после переговоров тет-а-тет между президентом Украины и США к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе", - сообщают источники BILD.

Ранее Трамп уже заявил о намерении провести трехсторонние переговоры с Зеленским и Владимиром Путиным до конца следующей недели.

Напомним, Трамп очертил главную тему завтрашней встречи с Зеленским.