Трамп резко изменил отношение к Украине: в ОП объяснили, что стало переломным

Дональд Трамп. / © Associated Press

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В администрации президента США Дональда Трампа заметно изменилось отношение к Украине. В частности, повлияли на это успешные операции ВСУ на фронте и дальнобойные удары по России.

Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица в интервью «РБК-Украина».

По его словам, результаты украинских военных производят «очень мощное впечатление» на Вашингтон и стали одной из причин заметного изменения позиции Белого дома.

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«То, что сегодня производят Вооруженные силы, ситуация на фронте, а также успешные удары на среднюю и большую глубину по территории РФ производят очень сильное впечатление на администрацию в Вашингтоне», — сказал Кислица.

Он назвал американцев нацией с особой психологией на уровне индивидуальном и на уровне народа, ведь они любят быть успешными и быть приверженными тем, кто успешен.

В то же время, говорит Кислица, в предыдущие годы Москва довольно успешно продвигала в Америке нарратив о том, что, мол, захват остальной части Донбасса — только вопрос времени.

«Нас предупреждали американские переговорщики, если вы не можете согласиться или не хотите согласиться на те условия, которые были на переговорном столе, то имейте в виду — может случиться, что тогда условия прекращения огня будут диктоваться не по результатам переговоров, а по результатам боевых действий. Чтобы они условно заберут Донбасс, и тогда уже будут новые условия», — рассказал Кислица.

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Лестящие заявления Трампа

В ходе саммита НАТО американский лидер заявил, что он и президент Владимир Зеленский «развили хорошие отношения — от Овального кабинета и до сих пор». Трамп также назвал Украину «прекрасной страной», где живут «сильные люди».

Говоря о Зеленском, президент США высказался, что «он построит великую страну». Также он отметил, что у Вашингтона есть собственный интерес в Украине: «У нас сейчас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть земля в ней».

Кроме того, Трамп тепло отозвался о заместителе руководителя ОП, генерале Павле Палисе, назвав его «одним из самых любимых солдат». Он сказал, что бригадный генерал «делает отличную работу, великий герой».

Дата публикации 20:03, 08.07.26 Количество просмотров 42 Сенсация от Трампа! Заявление американского президента, о котором Украина только мечтала

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