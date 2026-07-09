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Трамп резко изменил отношение к Украине: в ОП объяснили, что стало переломным
Успешные удары ВСУ по России положительно повлияли на позицию администрации Трампа по отношению к Киеву.
В администрации президента США Дональда Трампа заметно изменилось отношение к Украине. В частности, повлияли на это успешные операции ВСУ на фронте и дальнобойные удары по России.
Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица в интервью «РБК-Украина».
По его словам, результаты украинских военных производят «очень мощное впечатление» на Вашингтон и стали одной из причин заметного изменения позиции Белого дома.
«То, что сегодня производят Вооруженные силы, ситуация на фронте, а также успешные удары на среднюю и большую глубину по территории РФ производят очень сильное впечатление на администрацию в Вашингтоне», — сказал Кислица.
Он назвал американцев нацией с особой психологией на уровне индивидуальном и на уровне народа, ведь они любят быть успешными и быть приверженными тем, кто успешен.
В то же время, говорит Кислица, в предыдущие годы Москва довольно успешно продвигала в Америке нарратив о том, что, мол, захват остальной части Донбасса — только вопрос времени.
«Нас предупреждали американские переговорщики, если вы не можете согласиться или не хотите согласиться на те условия, которые были на переговорном столе, то имейте в виду — может случиться, что тогда условия прекращения огня будут диктоваться не по результатам переговоров, а по результатам боевых действий. Чтобы они условно заберут Донбасс, и тогда уже будут новые условия», — рассказал Кислица.
Лестящие заявления Трампа
В ходе саммита НАТО американский лидер заявил, что он и президент Владимир Зеленский «развили хорошие отношения — от Овального кабинета и до сих пор». Трамп также назвал Украину «прекрасной страной», где живут «сильные люди».
Говоря о Зеленском, президент США высказался, что «он построит великую страну». Также он отметил, что у Вашингтона есть собственный интерес в Украине: «У нас сейчас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть земля в ней».
Кроме того, Трамп тепло отозвался о заместителе руководителя ОП, генерале Павле Палисе, назвав его «одним из самых любимых солдат». Он сказал, что бригадный генерал «делает отличную работу, великий герой».