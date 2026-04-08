ТСН в социальных сетях

Трамп резко изменил риторику по Ирану: новое шокирующее заявление президента США

Трамп после слов о «гибели цивилизации» заявил о «большом дне для мирового мира».

Елена Капник
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провозгласил «большой день для мирового мира» после того, как заявил о двухнедельной паузе в атаках на Иран.

Об этом американский лидер написал в сообщении в Truth Social.

По его словам, Вашингтон будет «помогать» в решении проблемы увеличения объемов трафика в Ормузском проливе, который был заблокирован в течение всей войны.

«Великий день для мира во всем мире! Иран этого хочет — им это уже опостылело! Как, наконец, и всем остальным! Соединенные Штаты Америки помогут решить транспортный коллапс в Ормузском проливе. Нас ожидает много положительных действий», — высказался Трамп.

Президент США не сообщил дополнительные подробности о роли Америки. Однако заявил, мол, будут заработаны большие деньги, а Иран может начать процесс реконструкции.

«Мы запасемся всевозможными припасами и просто „побудем там“, чтобы убедиться, что все идет как следует. Я уверен, что так будет. Просто как у нас в Америке. Это может стать Золотым веком Ближнего Востока! — высказался Трамп.

Сообщение Трампа в Truth Social.

Сообщение Трампа в Truth Social.

Война в Иране — заявления Трампа

Накануне Дональд Трамп шокировал заявлением, что ночью погибнет целая цивилизация. Более того, по его словам, должен состояться «важнейший момент в долгой и сложной истории мира». Эти высказывания президента США были связаны с тем, что именно накануне вечером 7 апреля заканчивался дедлайн, который он поставил Ирану для переговоров.

Впрочем, впоследствии Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану . По его словам, Белый дом согласился приостановить бомбардировку и «двустороннее прекращение огня» после переговоров с Пакистаном.

