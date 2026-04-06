- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп резко ответил на критику по поводу своего психического здоровья
Американский президент пренебрежительно ответил на предложение проверить его психическое состояние.
Президент США Дональд Трамп отверг критику в свой адрес по поводу того, что ему не помешает обследование психического здоровья.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме, сообщило CNN.
Трампа попросили прокомментировать недовольство, возникшее после его сообщения в соцсетях, в котором он назвал иранцев «сумасшедшими ублюдками». Впрочем, президент прервал журналиста посреди вопроса: «Мне безразлично критиков».
На настойчивый вопрос о том, что некоторые требуют оценки его психического здоровья, Трамп пренебрежительно отмахнулся.
«Я об этом не слышал», — сказал глава Белого дома и добавил, что таких людей, как он, должно быть «больше».
«Но если это так, вам понадобится больше таких людей, как я. Потому что нашу страну много лет обворовывали в торговле и всем остальном, пока я не появился», — сказал Трамп.
Ругательное сообщение Трампа
В США подвергли сомнению психическое состояние Трампа. Беспокойство вызвало сообщение американского лидера, переполненного ненормативной лексики, а также угрозами уничтожить электростанции и инфраструктуру Ирана.
В частности, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала всех в окружении президента, кто считает себя христианином, «умолять Бога о прощении» и вмешаться в «безумие» главы государства.
Заметим, Трамп в своем сообщении в Сети Truth Social в очередной раз набросился на Иран, в частности с требованием разблокировать Ормузский пролив. Впрочем, на этот раз он прибег к мату: «Открывайте этот банный пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!».