Трамп резко ответил на критику по поводу своего психического здоровья

Президент США Дональд Трамп отверг критику в свой адрес по поводу того, что ему не помешает обследование психического здоровья.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме, сообщило CNN.

Трампа попросили прокомментировать недовольство, возникшее после его сообщения в соцсетях, в котором он назвал иранцев «сумасшедшими ублюдками». Впрочем, президент прервал журналиста посреди вопроса: «Мне безразлично критиков».

На настойчивый вопрос о том, что некоторые требуют оценки его психического здоровья, Трамп пренебрежительно отмахнулся.

«Я об этом не слышал», — сказал глава Белого дома и добавил, что таких людей, как он, должно быть «больше».

«Но если это так, вам понадобится больше таких людей, как я. Потому что нашу страну много лет обворовывали в торговле и всем остальном, пока я не появился», — сказал Трамп.

Ругательное сообщение Трампа

В США подвергли сомнению психическое состояние Трампа. Беспокойство вызвало сообщение американского лидера, переполненного ненормативной лексики, а также угрозами уничтожить электростанции и инфраструктуру Ирана.

В частности, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала всех в окружении президента, кто считает себя христианином, «умолять Бога о прощении» и вмешаться в «безумие» главы государства.

Заметим, Трамп в своем сообщении в Сети Truth Social в очередной раз набросился на Иран, в частности с требованием разблокировать Ормузский пролив. Впрочем, на этот раз он прибег к мату: «Открывайте этот банный пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!».