Трамп рискует сыграть по сценарию Путина: почему мирные переговоры могут стать ловушкой

Стив Уиткофф и Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин пока не демонстрирует готовности отказаться от войны против Украины, а стремление президента США Дональда Трампа как можно быстрее добиться мирного соглашения может сыграть в пользу Кремля.

Такую оценку приводит The Independent, анализируя новую дипломатическую миссию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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Американские представители провели более трех часов переговоров с Путиным в Москве, после чего отправились в Киев. Встреча в Кремле завершилась без объявления о конкретном прорыве в вопросе прекращения войны.

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В то же время, помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор «конструктивным» и сообщил, что стороны подробно обсуждали не только Украину, но и возможные крупные экономические проекты между США и Россией.

У Кремля могут быть другие цели

Именно экономическая составляющая переговоров, по мнению авторов The Independent, может свидетельствовать о том, что Москва пытается заинтересовать Вашингтон перспективами будущего сотрудничества и одновременно подтолкнуть США к давлению на Киев.

Издание считает, что Путин может рассчитывать на соглашение, по которому Украина будет вынуждена согласиться на невыгодные для себя условия ради скорейшего прекращения боевых действий.

Однако это, по оценке The Independent, не означает, что Кремль отказался от своих стратегических целей по отношению к Украине.

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Напротив, Москва может считать, что продолжение войны все еще способно принести ей больше, чем компромисс, которого можно достичь дипломатическим путем.

Россия продолжает давить ударами

Одновременно с дипломатическими контактами Россия не прекращает атаки по Украине. В последнее время воздушная война усилилась, а Москва все более активно применяет ракеты и скоростные реактивные дроны. После московских переговоров РФ и Украина продолжили обмен ударами, несмотря на договоренность временно не атаковать столицу во время дипломатической миссии.

The Independent обращает внимание на угрозу украинской энергетике и другой критической инфраструктуре с приближением холодного сезона. По мнению издания, удары могут оставаться одним из главных инструментов давления Кремля на Украину.

При этом авторы предполагают, что Россия пытается давить не только на военную и энергетическую инфраструктуру, но и на общество, стремясь подорвать моральный дух украинцев.

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Трамп хочет результата

В то же время, Дональд Трамп продолжает демонстрировать уверенность в возможности договориться о завершении войны. Перед поездкой Уиткоффа и Кушнера он заявил, что у США есть «идея мира» и что его представители должны выяснить, можно ли достичь договоренности.

Для американского президента дипломатический прорыв в Украине мог бы стать важным внешнеполитическим результатом.

Однако The Independent предостерегает: желание Вашингтона поскорее продемонстрировать успех может стать слабым местом, которым воспользуется Кремль.

По мнению издания, Путин может затягивать переговоры и параллельно предлагать США перспективы экономического сотрудничества в надежде получить более выгодные для России условия завершения войны.

Война может затянуться

Пока ключевые позиции Москвы и Киева остаются несовместимыми. Россия настаивает на территориальных уступках со стороны Украины, в то время как Киев отказывается добровольно отдавать свои территории. О существенном прорыве после последних переговоров также не сообщалось.

Поэтому The Independent приходит к выводу, что скорого завершения войны ждать не стоит.

По оценке издания, если ни одна из сторон не получит решающего преимущества, боевые действия могут перейти в еще более продолжительный конфликт и продолжиться в 2027 году.

Главная проблема для дипломатии Трампа, как заключает издание, состоит в том, что Путин может и дальше считать продолжение войны выгоднее реального компромисса. В таком случае, попытка Вашингтона быстро договориться с Кремлем рискует лишь усилить давление на Украину, не приблизив устойчивый мир.

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