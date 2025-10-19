Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом доме / © Владимир Зеленский

Реклама

На встрече в Вашингтоне в пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп якобы призвал Владимира Зеленского принять условия Путина, иначе Россия его уничтожит.

Об этом утверждает The Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским многократно превращалась в «вопиющий матч» и перерастала в перепалку на повышенных тонах. Президент США якобы постоянно перебивал Зеленского, психовал и ругался, утверждают источники FT, знакомые с ситуацией.

Реклама

Как утверждают в издании, во время беседы Трамп перебивал украинского лидера, кричал и отвергал в сторону карты фронта, взятые с собой Зеленским. Глава Белого дома настаивал, чтобы Украина уступила всю территорию Донецкой области и повторяла тезисы Путина, которые тот озвучил накануне в личной беседе.

По словам одного из европейских чиновников, проинформированного о содержании встречи, Трамп заявил Зеленскому, что тот якобы «проигрывает войну», поэтому следует заключить соглашение, иначе Украину уничтожат.

«Если Путин этого захочет, он уничтожит вас», — процитировал источник вероятные слова Трампа.

Украинская сторона ехала в США в расчете на получение ракет Tomahawk, но Трамп отказал.

Реклама

Три других европейских чиновника, знакомые с деталями обсуждения в Белом доме, подтвердили, что Трамп большую часть встречи читал нотации Зеленскому, повторял аргументы Кремля и призвал его принять российское предложение.

«После встречи Зеленский был очень подавлен», — сообщил один из источников, добавив, что европейские лидеры настроены не оптимистично, а скорее прагматично, планируя дальнейшие шаги.

По словам источников, Россия предложила Украине отказаться от остатков Донецкой области в обмен на символические уступки на юге. Это предложение озвучил и Трамп. Однако Зеленскому удалось убедить американского президента поддержать хотя бы минимум замораживание текущей линии фронта.

Напомним, в интервью телеканалу Fox News в воскресенье Дональд Трамп заявил, что уверен в возможности достичь окончания войны, добавив, что Путин «что-то получит, потому что он уже выиграл определенную территорию».