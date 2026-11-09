Трамп с Путиным разделят Европу?: возможное "большое соглашение" испугало НАТО — генерал сделал предупреждение

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

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Заявление президента США Дональда Трампа о «большом соглашении» с Россией по Украине, которое может затронуть всю Европу, вызвало волну беспокойства в НАТО. Экс-командующий Вооруженными силами Альянса в Европе Филипп Бридлав предостерегает, что президент России Владимир Путин уже давно стремится к новому разделению мира на сферы влияния.

Об этом говорится в статье Fox News.

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Бридлав заявил, что планы Путина могут не ограничиваться Украиной. По его словам, у российского диктатора более широкое видение будущего распределения сфер влияния между мировыми государствами.

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«У Путина есть план по миру, и он уже несколько раз навязывал этот план лидерам. Он говорит об этом и пишет об этом», — обратил внимание генерал-лейтенант в отставке.

Ранее Трамп заявил, что потенциальная договоренность с Москвой может касаться не только прекращения почти пятилетней войны России против Украины.

«Это будет большое соглашение, и оно будет касаться не только Украины… Я даже могу сказать, что оно может касаться всей Европы. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге», — высказался президент США после встречи с посланником президента РФ Кириллом Дмитриевым в Белом доме.

Путин стремится к распределению мирового влияния между РФ, Китаем и США

По словам Бридлава, Путин уже не раз озвучивал концепцию распределения мирового влияния между Россией, Китаем и США.

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«План предусматривает три сферы влияния: Китай контролирует Дальний Восток, Россия контролирует Европу, а Америка контролирует Западное полушарие. Я не ожидаю, что страны Европы проявят много сотрудничества», — сказал экс-командующий войсками НАТО в Европе.

Бридлав также подчеркнул, что западные государства озабочены возможными последствиями такого подхода, поскольку он напрямую касается их интересов.

«Западный мир ждет, чтобы увидеть, в чем состоит этот большой план, и они очень обеспокоены, потому что он их касается», — сказал генерал-лейтенант.

Предупреждение Бридлава раздалось на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского, который, похоже, отверг сценарий, названный им потенциальной «Ялтой 2.0».

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«Мы не хотим „Ялты 2.0“. Мы не хотим, чтобы Россия разделила нас. Для меня это непросто и это может быть опасно», — заявил украинский лидер в интервью CNN.

Как будет выглядеть Европа после войны в Украине и кто это решает

8 ноября госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам, что уже продолжаются обсуждения того, как будет выглядеть Европа после войны в Украине.

«Это одна из ключевых тем, которую неоднократно поднимали в каждом разговоре — каждый раз, когда речь шла о переговорах. Поэтому я думаю, что президент подразумевает то, что были достигнуты определенные успехи и как может выглядеть эта архитектура после конфликта. Очевидно, мы должны разрешить конфликт, чтобы дойти до этой точки», — отметил Рубио перед поездкой в Париж на встречу G7.

Бридлав выразил сомнение в том, что европейские государства и Украина согласятся на широкую договоренность, если ее будут заключать без их участия.

«Я ожидаю, что когда мы увидим, что именно разработали Путин и Трамп, могут найтись европейские партнеры и союзники, в частности Украина, которые могут быть не слишком восхищены предложенным решением», — сказал генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что Украина должна быть непосредственно вовлечена в любые решения, касающиеся ее будущего: «Мы всегда говорили: ничего об Украине без Украины».

«Также мы не слышали ничего о том, что ЕС или НАТО участвуют в этом разговоре. И все же ЕС, НАТО и Украина являются центральными сторонами и находятся в самом центре вопроса, который, очевидно, планируют обсуждать», — заметил Бридлав.

Государства Европы обеспокоены, что решения по их безопасности могут приниматься без них

Дополнительная обеспокоенность в Европе могла возникнуть после телефонного разговора президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере с Путиным 27 октября, который длился около 90 мин.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила с критикой отдельных дипломатических шагов европейских государств, отметив необходимость общей позиции Европы.

«Я считаю, что Европа должна держаться вместе, а не действовать самостоятельно», — сказала она.

В то же время, Бридлав защитил дипломатические контакты между представителями стран НАТО и России.

«Я не думаю, что два звонка, которые недавно состоялись между северными лидерами из альянса НАТО и Россией, вообще были неуместны. Я считаю, что они вполне уместны», — сказал генерал-лейтенант.

«Большие государства Европы все больше озабочены тем, что кто-то решает вопросы их безопасности, не привлекая их к обсуждению», — добавил он.

В то же время глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро 8 ноября подтвердил участие Парижа в предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием Украины, США и России.

«Европейцы будут хорошо представлены; Франция будет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих обсуждениях», — сказал Барро.

Бридлав также предостерег, что любая договоренность, которая будет предусматривать уступки европейских стран в вопросах собственной безопасности во исполнение требований Москвы, может встретить значительное сопротивление.

«Если максималистские требования России останутся неизменными, и для достижения мира остальная Европа должна будет отказаться от своей безопасности, пожертвовать ею, сделать себя более уязвимой к российской атаке, тогда ничего хорошего из этого не получится», — сказал экс-командующий войсками НАТО в Европе.

Путин не является партнером по установлению мира в Украине и ведет войну против Запада

Бридлав подчеркнул, что Россия, по его мнению, не может рассматриваться как надежный партнер в процессе установления мира в Украине.

«Путин никогда не был партнером по установлению мира в Украине. Путин и сейчас не является партнером по установлению мира в Украине», — сказал генерал-лейтенант.

«Страны ЕС, страны НАТО и Украина не согласятся на план, предусматривающий, что Россия снова сможет собрать свои армии, перейти через границы и вмешиваться во внутренние дела своих соседей», — убежден Бридлав.

В завершение генерал-лейтенант призвал Запад осознать характер нынешней ситуации и заявил о продолжении российской агрессии против Запада.

«Нам нужно понять, что мы находимся в состоянии войны. Путин ведет войну против Запада», — подчеркнул экс-командующий войсками НАТО в Европе.

Что известно о соглашении по безопасности от США для Украины и Европы

Напомним, накануне зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что США готовят масштабное соглашение о безопасности для Украины и Европы, направленное на прекращение войны и создание длительного мира. По его словам, цель Вашингтона — разработать механизмы, которые снизят риски эскалации, обеспечат прозрачность в военной сфере и стабильную безопасность при полном соблюдении суверенитета и территориальной целостности стран, где НАТО будет оставаться основой коллективной обороны.

Кушнер добавил, что США продолжают консультации с Украиной, ЕС и НАТО, а на этой неделе в Абу-Даби планируются первые с февраля 2026 трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и РФ, после чего возможно привлечение европейских партнеров.

Комментируя заявление Трампа о «масштабном соглашении», представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение безопасности Украины и России на определенном этапе невозможно без участия европейских стран. В то же время он обвинил Европу в неготовности к диалогу, отсутствии конкретных предложений по системе безопасности и неопределенности с тем, кто именно должен представлять ее на переговорах.

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