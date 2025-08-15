Трамп с торжествами будет встречать Путина на Аляске: в NBC News раскрыли детали

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Reuters

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин планируется сегодня встречать на Аляске с торжествами. Американский лидер Дональд Трамп планирует лично поздравить "фюрера" по прибытии.

Об этом сообщило NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных должностных лиц администрации Белого дома.

Ожидается, что Трамп расстелит красную дорожку в честь прибытия Путина на объединенную базу Эльмендорф-Ричардсон. Впрочем, точные детали и сценарий передвижения во время встречи еще не дорабатываются, подчеркнули собеседники издания.

Реклама

Один из источников NBC News говорит, что президент США не будет звонить по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед встречей в пятницу. Однако непонятно, может ли это измениться во время его длительного 7-часового перелета из Вашингтона в Анкоридж.

Отметим, Путин находился в городе Магадан с «полноценной региональной поездкой», включающей посещение промышленного предприятия и встречу с губернатором области. Перелет из Москвы в Магадану занимает около восьми часов, а затем еще четыре из Магадана в Аляску, где запланирован саммит.

Напомним, в Белом доме рассказали, что переговоры на Аляске начнутся в 11:00 по местному времени, а по Киеву – это 22:00. Трамп отправится из Белого дома в 6:45 по восточноамериканскому времени в пятницу, а покинет Анкоридж в 17:45 по местному времени в тот же день.

По информации российской стороны, встреча начнется с разговора тет-а-тет лидеров стран в присутствии переводчиков. Затем переговоры президентов в составе делегаций состоятся по формуле "5 на 5". В частности, в составе РФ есть представители Кремля и некоторых министерств.

Реклама

Между тем, Кремль заявил, что якобы не ожидает подписания каких-либо документов по итогам саммита лидеров двух стран. Впрочем, говорит спикер Дмитрий Песков, Путин очертит круг договоренностей, понимания, которых им удастся достичь".