Трамп – самая большая угроза для мира в 2024 году: The Economist привел аргументы

В материале отмечается, что от голосов американских избирателей будет "зависеть судьба мира".

Экс-президент США Дональд Трамп станет самой большой опасностью для мира в 2024 году в случае, если его снова изберут президентом на выборах.

Об этом пишет британское издание The Economist в своем ежегодном прогнозе на следующий год.

Автор материала отмечает, что "тень нависла над миром".

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"Это наш 38-й ежегодный прогноз на следующий год, и за все это время ни один человек не затмил наш анализ так сильно, как Дональд Трамп омрачает 2024 год", – указано в статье.

Там привели результаты опроса, проведенного по заказу The New York Times. Согласно им, в вопросах экономики Трампа поддерживают 59% опрошенных американцев, а действующего президента США Джо Байдена – 37%.

На праймериз гражданские иски против Трампа и его уголовные преследования только укрепили позиции этого политика. Издание пишет, что в следующие 12 месяца неудача любого из кандидатов может определить президентскую гонку – и таким образом перевернуть мир.

"Америка также сталкивается с растущей враждебностью за рубежом, которой бросает вызов Россия в Украине, Иран и его союзные вооруженные формирования на Ближнем Востоке, и Китай через Тайваньский пролив и Южно-Китайское море. Эти три страны слабо координируют свои усилия и разделяют видение нового международного порядка, в котором сила является правильной, а автократы находятся в безопасности", – говорится в материале.

Угроза победы Трампа на выборах президента США

Авторы добавляют – неудивительно, что перспектива второго срока Трампа наполняет отчаянием мировые парламенты и залы заседаний. Вернув власть после своего поражения на выборах 2020 года, Трамп, без сомнения, будет чувствовать, что только неудачники позволяют связывать себя нормами, обычаями и самопожертвованием, которые составляют нацию.

В публикации прогнозируется, что преследуя своих врагов, Трамп будет вести войну с любым институтом, который станет на его пути. В частности, речь идет о судах и Министерстве юстиции США.

Авторы статьи также обращают внимание, что переизбрание Трампа президентом будет иметь глубокое влияние и за рубежом. Что касается Ближнего Востока, то Трамп, скорее всего, безоговорочно поддержит Израиль, как бы это ни разжигало конфликт в регионе. Не исключено, что в Азии политик будет готов заключить соглашение с президентом Китая Си Цзиньпином по Тайваню.

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В материале говорится, что Трамп считает плохим соглашением для Америки расходование ресурсов в Европе. Поэтому он угрожает закончить войну в Украине за один ден, и разрушить НАТО, возможно, отказавшись от обязательства США рассматривать нападение на одну страну как нападение на все.

Как отмечается в статье, учитывая, что политика Трампа, скорее всего, будет остро идти в разрез с вектором Европы, президент России Владимир Путин будет иметь стимул продолжать войну против Украины, а также прибирать к рукам бывшие страны СССР, такие как Молдова и страны Балтии.

"Судьбу выборов будут решать десятки тысяч избирателей только в нескольких штатах. В 2024 году от их бюллетеней будет зависеть судьба мира", – резюмировало издание.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную победу Трампа на выборах президента США.

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