Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

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Договоренность между США и Россией по поставке российского дизельного горючего вызвала беспокойство среди европейских союзников Вашингтона.

Об этом пишет Financial Times.

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По данным издания, заявления президента Украины Владимира Зеленского на Варшавском форуме в адрес Дональда Трампа вызвали беспокойство среди ряда европейских чиновников. В Европе опасаются, что обострение отношений между Киевом и Вашингтоном может иметь негативные последствия для безопасности региона.

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Часть европейских должностных лиц пыталась объяснить политику американского президента его внутриполитическими приоритетами. Они признали, что договоренность с Россией была неприятной для европейских союзников, однако отметили: для Белого дома лучше оставаться вовлеченным в войну в Украине, чем полностью отказаться от поддержки Киева.

В то же время другие чиновники считают, что чрезмерная обеспокоенность спором вокруг Трампа бессмысленна и лишь демонстрирует очередную попытку угодить американскому лидеру.

Они призывают Европу избавиться от зависимости от президента США, которого считают ненадежным, и учесть, что геополитические цели Вашингтона уже не совпадают с европейскими интересами.

Итальянская политология Натали Точчи из Института европейской политики при Университете Боккони обратила внимание на то, что у европейских лидеров до сих пор нет общего понимания того, как реагировать на действия американского президента.

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«Чувство реальности на индивидуальном уровне относительно высокое, но на коллективном — почти нулевое. Правда в том, что мы до сих пор так же обескуражены (Трампом), как и два года назад. Это не просто растерянность, а более глубокое состояние психологического срыва в Европе», — отметила Точчи.

Ранее генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что Путин с Трампом хотят «дожать» Украину.

Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «даст знать», если Россия нарушит энергетическое перемирие с Украиной.

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