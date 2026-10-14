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Трамп сближается с Россией — Европа бьет тревогу: Financial Times раскрыло тревожные настроения союзников
На фоне роста напряженности из-за намерений Москвы в Европе усиливаются опасения относительно надежности президента США Дональда Трампа и его готовности и дальше поддерживать Украину.
Договоренность между США и Россией по поставке российского дизельного горючего вызвала беспокойство среди европейских союзников Вашингтона.
Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, заявления президента Украины Владимира Зеленского на Варшавском форуме в адрес Дональда Трампа вызвали беспокойство среди ряда европейских чиновников. В Европе опасаются, что обострение отношений между Киевом и Вашингтоном может иметь негативные последствия для безопасности региона.
Часть европейских должностных лиц пыталась объяснить политику американского президента его внутриполитическими приоритетами. Они признали, что договоренность с Россией была неприятной для европейских союзников, однако отметили: для Белого дома лучше оставаться вовлеченным в войну в Украине, чем полностью отказаться от поддержки Киева.
В то же время другие чиновники считают, что чрезмерная обеспокоенность спором вокруг Трампа бессмысленна и лишь демонстрирует очередную попытку угодить американскому лидеру.
Они призывают Европу избавиться от зависимости от президента США, которого считают ненадежным, и учесть, что геополитические цели Вашингтона уже не совпадают с европейскими интересами.
Итальянская политология Натали Точчи из Института европейской политики при Университете Боккони обратила внимание на то, что у европейских лидеров до сих пор нет общего понимания того, как реагировать на действия американского президента.
«Чувство реальности на индивидуальном уровне относительно высокое, но на коллективном — почти нулевое. Правда в том, что мы до сих пор так же обескуражены (Трампом), как и два года назад. Это не просто растерянность, а более глубокое состояние психологического срыва в Европе», — отметила Точчи.
Ранее генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что Путин с Трампом хотят «дожать» Украину.
Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «даст знать», если Россия нарушит энергетическое перемирие с Украиной.