Трамп считает, что его Совет мира может заменить ООН: Китай неожиданно отреагировал

Дональд Трамп. / © Reuters

Реклама

Китай намерен жестко отстаивать международную систему, в центре которой находится Организация объединенных наций.

Об этом заявил спикер китайского МИД Го Цзякунь, сообщает «Укринформу» .

По его словам, КНР всегда «практикует настоящий мультилатерализм».

Реклама

«Как бы ни менялась международная ситуация, Китай будет твердо защищать систему, в центре которой ООН, основанный на международном праве международный порядок и основные нормы международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН», — сказал Го.

Дипломат рассказал, что Пекин получил приглашение от Вашингтона поучаствовать в инициативе президента США Дональда Трампа. Впрочем, он не сказал ничего об отношении КНР к Совету мира, а также о том, присоединится ли страна в каком-то формате к его работе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что вновь созданный им Совет мира может в будущем заменить ООН. Эту организацию американский лидер считает неэффективной. В то же время в ООН ответили на критику Трампа и подчеркнули, что в дальнейшем будут руководствоваться своим Уставом и не волнуются из-за появления новых структур типа анонсированной Трампом.

Кроме того, Совет мира Трампа столкнулся с серьезным сопротивлением союзников. Заявленная цель «Совета состоит в контроле следующего этапа плана США по сектору Газа. Однако ее устав не упоминает непосредственно Газу, а предлагает широкую мандатную задачу для новой международной организации, которая «стремится содействовать стабильности, восстановить надежное и законное управление и обеспечить устойчивый мир в пострадавших регионах или под угрозой конфликта».