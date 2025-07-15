Трамп считает, что Кремль может победить в войне: интересные подробности от Politico

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп все еще убежден, что преимущество в войне до сих пор на стороне агрессорки России. Такое убеждение у него есть, несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины

Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам собеседников, разочарование Трампа диктатором РФ Владимиром Путиным растет, а потому американский лидер охотнее участвует в конфликте, который, как он настаивал, "может быстро урегулировать".

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"Взгляд президента таков, что Россия победит - вопрос только в том, сколько это займет времени", - заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

Так, Трамп считает, что Россия имеет "большую экономику, армию и просто бросает тела в мясорубку", постепенно достигая результатов на фронте. Впрочем, разочарование Путиным, которое игнорирует любые попытки мирного урегулирования, побудило президента США принять решение о поддержке нового пакета вооружения. Теперь Вашингтон разрешил союзникам профинансировать закупку Patriot для Украины, а американский ВПК получит заказ на их производство.

"Мы это не покупаем, но мы это производим, и они за это платят", - отметил Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Два высокопоставленных чиновника администрации заявили, что ответ главы Белого дома в значительной степени является реакцией на безразличие Путина к попыткам заключить мирное соглашение.

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"Некоторые из недавних российских атак были самыми плохими атаками за всю историю. И в последнее время они стали неизбирательнее, и президент этого не цену", - подчеркнул высокопоставленный американский чиновник.

Кроме того, американский президент повторил свой давний тезис, что Украина в стратегическом смысле уступает России. Трамп говорил, что украинцы "продолжают бороться с невероятным мужеством, но им этого не хватает - они теряют вооружение".

Тем временем решение о передаче оружия стало компромиссом. Трамп демонстрирует жесткость в ответ на российскую жестокость, но не отказывается от своей стратегии "Америка превыше всего". Его команда активно продвигает нарратив, что теперь США будут тратить меньше, а Европа больше.

"Европейские деньги смягчают это. Но мы ненавидим это. Это не наша война, а эскалация не в интересах Америки", - сказал один из бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа.

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Однако даже внутри движения MAGA возникло напряжение. Так, соратник американского лидера Стив Беннон уже раскритиковал решение как шаг к втягиванию США в "старомодную изнурительную войну на кровавых землях Европы".

Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, отвергла эти замечания. Она настаивает: это не отход от курса, а последовательное стремление "установить мир через силу" - и за чужие деньги. По ее словам, "более 77 миллионов американцев, проголосовавших за президента, не паникуют, они доверяют Трампу и знают, что этот президент восстанавливает мир благодаря силе".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован диктатором Владимиром Путиным и Россией, «поскольку думал, что мы заключим соглашение два месяца назад, но, кажется, до него не дойдет». Да, американский лидер дал России новый дедлайн. Если РФ не заключит с Украиной соглашение за 50 дней, он наложит вторичные санкции, которые ударят по бюджету страны-агрессоры.

BBC и Sky News пишут, что Трамп дает Путину передышку. При нынешней скорости стрельбы 50 дней теоретически также дают России время запустить еще до 25 000 беспилотников и ракет по Украине во время ее ежедневных бомбардировок.

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