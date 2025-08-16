Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп считает, что глава Кремля Владимир Путин согласен на трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника.

«Президент США Дональд Трамп, судя по всему, вышел из встречи с президентом России Владимиром Путиным с убеждением, что Путин согласен на идею трехстороннего саммита», — сообщил чиновник.

Этот чиновник знаком с телефонным разговором, который Трамп провел раньше с европейскими лидерами, но не имеет полномочий говорить об этом официально.

Отмечается, что в трехстороннем саммите примут участие Трамп, Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, на Аляске завершились переговоры Трампа и Путина. Они продолжались около трех часов.

Американский президент впоследствии позвонил по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, а также пообщался с европейским лидерам и рассказал о результатах переговоров с Путиным. Детали разговора пока не сообщаются.