Трамп считает, что Россия победит в войне с Украиной - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп убежден в победе России и дал это понять европейским лидерам после своего разговора с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В издании также отметили, что американский президент высказывал ряд тезисов Кремля в разговоре с европейскими лидерами.

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Отказ Трампа от угроз ввести больше санкций, если Путин отклонит безусловное прекращение огня, вызвал опасения в Европе, что он отходит от провозглашенного обязательства достичь быстрого мирного соглашения.

Эти комментарии отражали растущую усталость от его роли посредника, что повышало вероятность отказа от переговоров, которые пока не принесли особых результатов.

Джек Уотлинг, старший научный сотрудник по вопросам сухопутных войн Королевского института объединенных служб в Лондоне, сказал, что дипломатическое отступление играет на руку Путину.

«Россия не может продолжать операции бесконечно, но пока Москва считает, что ее влияние на Украину со временем будет расти. А поскольку Трамп четко намекнул, что выйдет из переговоров, российские военные намерены активизировать свои операции», — подчеркнул он.

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Действительно ли Россия побеждает?

Ситуация на поле боя резко контрастирует с дипломатическим сдвигом в пользу Путина.

Согласно данным, отслеживаемым Bloomberg, российские войска в 2025 году продвигались вглубь территории Украины в среднем примерно на 41 квадратный километр в неделю. Это меньше, чем примерно 125 квадратных километров, что в среднем наблюдалось с середины августа до конца прошлого года.

Публичные данные также показывают, что с января Россия захватила менее четверти процента — 0,15% — территории Украины. Восточная Донецкая область, которая стала жертвой самых ожесточенных боев войны и частично оккупирована уже более десяти лет, до сих пор не находится под полным контролем Москвы.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов отступить от переговоров между Украиной и Россией,если не будет достигнут прогресс.

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