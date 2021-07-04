Трамп считает, что США лишатся энергонезависимости: названа дата

В США ввели мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений.

США в течение двух недель лишатся независимости от поставок энергоносителей из других стран.

Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп на митинге в штате Флорида, — пишет ТАСС.

"Еще две недели, и вы больше не будете энергонезависимыми. Нам не нужен был Ближний Восток, нам не нужна была Россия, нам никто не был нужен", — уточнил бывший американский лидер.

"Через две недели вы больше не будете энергонезависимыми. Они хотят перейти на ветряные турбины", — добавил экс-президент США. Он считает в том, что выгоду от этого получают Германия и Китай, где производят такие турбины.

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Напомним, что администрация президента США Джо Байдена в январе ввела мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. В июне его действие было приостановлено судом по требованию республиканцев.

Ранее Трамп впервые выступил на митинге после ухода из Белого дома.

Также Трамп работает над "важным проектом", но не сказал каким.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими поклонниками. Отмечается, что платформа позволяет американскому экс-лидеру публиковать посты, изображения и видеозаписи.

Напомним, бывший лидер США Дональд Трамп вдохновил шутников на создание сотен тысяч мемов. Да он и сам не прочь посмеяться. Каким мир запомнит Дональда Трампа, сколько длилось его рекордное рукопожатие с президентом Франции и детали внешности политика стали предметом обсуждений в интернете.

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