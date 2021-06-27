Трамп считает выборы президента США в прошлом году "преступлением века"

Пока Трамп повторяет заявления, звучавшие на протяжении последних нескольких месяцев.
Экс-президент США Дональд Трамп назвал президентские выборы в США 2020 году "преступлением века", ведь считает, что их результаты были сфальсифицированы.
Об этом он заявил, впервые за долгие месяцы выступая перед сторонниками, — ТАСС.
Бывший президент США добавил, что "3 ноября было позором, 3 ноября вечером выборы закончились, а потом стало что-то происходить". "Мы не проиграли эти выборы, нет, не проиграли", — заметил он.
Трамп также приписал себе основные успехи во внутренней и внешней политике США за последнее время.
Он продолжает считать, что вакцина от коронавируса была создана при нем, а также что он с самого начала считал, что коронавирус появился из лаборатории в Ухане.
"Китай обязан заплатить нам триллионы и триллионы долларов", — повторил экс-глава Белого дома претензии.
Заметим, что Трамп проводит первый митинг после своего ухода из Белого дома. На мероприятие собрались тысячи человек, но пока Трамп, в основном, повторяет заявления, звучавшие на протяжении последних нескольких месяцев.
Также Трамп работает над "важным проектом", но не сказал каким.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими поклонниками. Отмечается, что платформа позволяет американскому экс-лидеру публиковать посты, изображения и видеозаписи.
Напомним, бывший лидер США Дональд Трамп вдохновил шутников на создание сотен тысяч мемов. Да он и сам не прочь посмеяться. Каким мир запомнит Дональда Трампа, сколько длилось его рекордное рукопожатие с президентом Франции и детали внешности политика стали предметом обсуждений в интернете.
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