Трамп считал, что Украина проиграет: Макрон сделал неожиданное признание

Макрон и Трамп. / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, как его американский коллега Дональд Трамп изменил мнение по Украине после прихода к власти.

Об этом французский президент рассказал в интервью France 2.

По словам Макрона, когда Трамп снова пришел к власти в январе 2025-го, то «думал, что Украина проиграет». Именно поэтому президент США хотел добиться скорейшего заключения мира.

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«Вспомните, январь-февраль 2025… Он думал, что Украина проиграет. Все пошло не так в Овальном кабинете во время встречи с Зеленским. Затем… саммит между Трампом и Путиным (на Аляске — Ред.) породил надежды на соглашение, в рамках которого Украине предлагалось передать территории, которые Россия даже не захватила», — высказался Макрон.

Французский лидер также напомнил о встрече Трампа с «фюрером» России Владимиром Путиным на Аляске в августе 2025-го, где «почти было вынесено на обсуждение соглашение о том, что мы отдаем еще не захваченную украинскую территорию». В итоге глава Белого дома увидел, что заявления о поражении Украины оказались ложью.

С того времени, по словам Макрона, Украина вместе с партнерами прошли «огромный путь». В частности, Трамп увидел, что Кремль не выполняет свои обязательства и хочет не мира, а это капитуляции Украины.

«Этот путь — прежде всего победа украинцев, их способности и убедительность. Президент Трамп увидел, что все, что ему говорили — что (украинцы — Ред.) упадут, не переживут зиму — оказалось неправдой. Он увидел, что перед ним — мужественные, изобретательные люди, которых он уважает», — подытожил французский президент.

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Напомним, Politico пишет о том, что Макрон «переиграл» Трампа на саммите G7, а также достиг довольно неожиданного дипломатического успеха. Он сумел убедить коллегу поддержать Украину в общей декларации. По словам источников издания, переломное событие, когда Владимир Зеленский показал Трампу фотографии разрушенного Успенского собора в Киеве после удара РФ. Тогда президент США «был искренне тронут» увиденным.

Заметим, что после саммита глава Белого дома сделал неожиданное заявление об Украине и России . Да, он отметил, что Москва «просто обязана немедленно заключить соглашение», а также пообещал — сделаю все, «что только сможет, чтобы это остановить».

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