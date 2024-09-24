Трамп сделал циничное заявление о визите Зеленского в США

Трамп заявил, что Зеленский "желает победы" демократов на выборах в США.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп нагло отреагировал на визит президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк, назвал его "лучшим продавцом в истории".

Об этом республиканец заявил во время митинга в Пенсильвании, сообщает издание Bloomberg.

Трамп цинично высказался о помощи Вашингтона в Киеве. По его словам, якобы после каждого визита в США президент Украины возвращается "с 60 миллиардами долларов".

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — самый крупный продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов", — сказал кандидат в президенты.

Трамп говорит, что Зеленский якобы "сильно хотел", чтобы его оппонент-демократ Камала Харрис победила на выборах. Впрочем, заявляет экспрезидент, именно он попытается подтолкнуть Украину и Россию к переговорному столу, если победит на выборах.

"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому и президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие", — уверенно заявил Трамп.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал имя политика, от которого зависит план победы Украины. По его словам, речь идет о действующем президенте США Джо Байдене.

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