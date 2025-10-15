Трамп сделал громкое заявление о наступлении ВСУ на фронте

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал военные планы Украины, отметив, что Киев «хотел бы перейти в наступление».

Об этом он заявил на пресс-конференции с Директором ФБР, передает Clash Report.

По его словам, в этой связи Вашингтону «придется принять решение».

«Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление, и нам придется принять решение», — заявил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп настроен крайне оптимистично по поводу возможности урегулирования войны в Украине. Вдохновение для этого Трамп получил после успешного содействия обмену заложниками на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.

Также Трамп заявил, что разочарован поведением российского лидера Владимира Путина, с которым раньше имел «очень хорошие отношения».