Трамп сделал громкое заявление о переговорах Украины и России

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о новых телефонных переговорах по завершению войны в Украине.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами, сообщает Clash Report.

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По его словам, Киев и Москва впервые демонстрируют готовность к переговорам. Деталей не привел, но заявил о предстоящих встречах в понедельник и вторник — 9-10 ноября.

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«Россия и Украина, как мне кажется, впервые стремятся прийти к согласию», — высказался Трамп.

Кроме того, Трамп рассказал, что уже провел ряд телефонных разговоров, а на следующий день будут еще. В то же время, он не уточнил, с кем именно общался, кто будет принимать участие во встрече, а также то, имел ли он в виду переговоры в Абу-Даби.

«Я думаю, что это будет очень большое соглашение. Я думаю, что она коснется всей Европы», — подчеркнул президент США.

Мирные переговоры — последние новости

На днях Дональд Трамп заявил о подготовке «большого и замечательного» соглашения, которое будет касаться не только Украины, но может охватить всю Европу.

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Тем временем в Кремле, комментируя слова президента США о «масштабном соглашении», заговорили о будущей системе безопасности в Европе. Однако российская сторона одновременно обвинила европейские страны в «нерешительности» и «неготовности» к переговорам.

Отметим, спецпредставитель американского лидера Джаред Кушнер раскрыл подробности будущей договоренности. По его словам, США работают над завершением войны и созданием условий для продолжительного мира. Он заверил, что это будет соглашение, «от которого все будут в восторге».

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